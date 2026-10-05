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Мировое обозрение

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В Раде считают, что продолжение войны Зеленского грозит Украине смертью

В Раде считают, что продолжение войны Зеленского грозит Украине смертью

Главное в тезисах: Тезис 1: Депутат Верховной рады Артём Дмитрук публично заявил, что главным национальным интересом Украины должны стать мир и дипломатия, а не продолжение конфликта.

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