В предвыборном штабе Дональда Трампа ещё не успели допить шампанское или что там в США пьют после победы на президентских […] The post «Светофор» погас, Германию ждут выборы appeared first on Медиакратия.
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