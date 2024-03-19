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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Составы пойдут прямо до Севастополя». Путин сообщил об альтернативной дороге вместо Крымского моста

«Составы пойдут прямо до Севастополя». Путин сообщил об альтернативной дороге вместо Крымского моста

Во время мероприятия по случаю 10-й годовщины воссоединения Севастополя и Крыма с Россией президент РФ Владимир Путин сообщил, что восстановленная железнодорожная ветка по маршруту Ростов-на-Дону – Донецк – Мариуполь – Бердянск дотянется и до Севастополя.

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