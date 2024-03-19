«Составы пойдут прямо до Севастополя». Путин сообщил об альтернативной дороге вместо Крымского моста

Во время мероприятия по случаю 10-й годовщины воссоединения Севастополя и Крыма с Россией президент РФ Владимир Путин сообщил, что восстановленная железнодорожная ветка по маршруту Ростов-на-Дону – Донецк – Мариуполь – Бердянск дотянется и до Севастополя.
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