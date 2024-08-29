Маленьким смолянам напомнят правила дорожного движения

Оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети» пройдет в Смоленске со 2 по 6 сентября. ЦИФРЫ За 7 месяцев этого года на дорогах Смоленска произошло 16 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет.