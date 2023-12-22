В Ленобласти женщина-дворник задушила поссорившегося с ней мужчину

В Ленинградской области женщину задержали по подозрению в убийстве. Россиянка сама сдалась полиции. Все произошло ночью 21 декабря в квартире дома № 10, расположенного на Юбилейной улице в поселке Кузнечное, сообщили в пресс-службе полиции Петербурга.