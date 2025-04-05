Единственная польза тарифов: трансатлантический союз рушится, но цены на газ в Европе резко снизились

Пока в Вашингтоне потирают руки и ожидают до 600 миллиардов долларов прибыли от пошлин, лучше себя почувствовала себя именно Европа, против которой недружественные шаги США были предприняты в первую очередь.
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