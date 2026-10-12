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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Парада: «Спартак» знают лучше других российских клубов в Европе и Испании. Самый титулованный клуб России, исторически часто выступал в еврокубках»

Защитник «Спартака» Виктор Парада ответил на вопрос об узнаваемости клуба в Испании. – Насколько внимательно в Испании следят за российским футболом? – Думаю, в Испании хорошо знают самые известные российские клубы, которые выступали в Лиге чемпионов на протяжении последних 15-20 лет.

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