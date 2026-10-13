"Развели малину": Эксперт пояснил, кто прав в разногласиях между операторами связи и банками в вопросе маркировки звонков

Две важные для страны отрасли не могут прийти к компромиссу. Почему? Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации", интернет-эксперт Леонтий Букштейн пояснил Царьграду, кто прав в разногласиях между операторами связи и банками в вопросе маркировки звонков: "Развели малину".