"Развели малину": Эксперт пояснил, кто прав в разногласиях между операторами связи и банками в вопросе маркировки звонков

Две важные для страны отрасли не могут прийти к компромиссу. Почему? Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации", интернет-эксперт Леонтий Букштейн пояснил Царьграду, кто прав в разногласиях между операторами связи и банками в вопросе маркировки звонков: "Развели малину".
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