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Российский боец MMA Виталий Минаков заявил, что в США ты никому не нужен

Российский боец MMA Виталий Минаков заявил, что в США ты никому не нужен

Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион организации Bellator Виталий Минаков критично оценил решение своего соотечественника, бойца ММА Александра Волкова проводить подготовку к своим поединкам в США.

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