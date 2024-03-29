Российский боец MMA Виталий Минаков заявил, что в США ты никому не нужен

Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион организации Bellator Виталий Минаков критично оценил решение своего соотечественника, бойца ММА Александра Волкова проводить подготовку к своим поединкам в США.
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