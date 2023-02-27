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Белый дом: Китай – несправедливый посредник между Россией и Украиной, потому что Пекин принимает у себя Лукашенко

Белый дом: Китай – несправедливый посредник между Россией и Украиной, потому что Пекин принимает у себя Лукашенко

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 27 февраля заявил, что Вашингтон не считает Китай справедливым посредником между Россией и Украиной, – сообщают СМИ.

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