Белый дом: Китай – несправедливый посредник между Россией и Украиной, потому что Пекин принимает у себя Лукашенко

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 27 февраля заявил, что Вашингтон не считает Китай справедливым посредником между Россией и Украиной, – сообщают СМИ.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 27 февраля заявил, что Вашингтон не считает Китай справедливым посредником между Россией и Украиной, – сообщают СМИ.
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