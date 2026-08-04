В Башкирии скончался 19-летний хоккеист Амир Ханов

В Уфе произошла трагическая гибель молодого спортсмена. 19-летний хоккеист Амир Ханов, воспитанник системы «Салавата Юлаева», скоропостижно скончался во время мастер-класса по лепке из глины, куда он отправился вместе со своей девушкой.