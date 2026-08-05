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«Принято решение заканчивать»: о чем говорят изменения в Минобороны и Вооруженных силах России

«Принято решение заканчивать»: о чем говорят изменения в Минобороны и Вооруженных силах России

Президент России Владимир Путин объявил о кадровых и структурных изменениях в Министерстве обороны. Новые решения затронули систему тылового обеспечения, закупки вооружений, командование группировками войск «Центр» и «Восток», а также формирующиеся войска беспилотных систем.

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