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Виралайф

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  • Михаил
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Америка вступила в войну на Ближнем Востоке: нанесен удар по Багдаду

Америка вступила в войну на Ближнем Востоке: нанесен удар по Багдаду

Война на Ближнем Востоке распространяется все дальше за пределами сектора Газа: американские военные нанесли удар в Багдаде по лидеру иракского ополчения, которого они обвиняют в нападениях на силы США в этой арабской стране.

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