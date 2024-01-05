Америка вступила в войну на Ближнем Востоке: нанесен удар по Багдаду

Война на Ближнем Востоке распространяется все дальше за пределами сектора Газа: американские военные нанесли удар в Багдаде по лидеру иракского ополчения, которого они обвиняют в нападениях на силы США в этой арабской стране.
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