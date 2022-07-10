Россиянам напомнили о штрафах до 100 тысяч рублей при перевозке детей

Нарушение правил перевозки детей в автомобиле грозит штрафами до 100 тысяч рублей. Так, перевозка детей до 7 лет в легковом автомобиле или кабине грузового транспортного средства возможна лишь при использовании специальных кресел безопасности.
Нарушение правил перевозки детей в автомобиле грозит штрафами до 100 тысяч рублей. Так, перевозка детей до 7 лет в легковом автомобиле или кабине грузового транспортного средства возможна лишь при использовании специальных кресел безопасности.
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