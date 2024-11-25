Как производят системы МС-21, беспилотники и другую технику России. Взгляд изнутри

А вы заметили, какой технологический скачок произошёл в России за последние три года? Никогда не думали о том, кто стоит за появлением у нас массового выпуска беспилотников, ракет, сельхозтехники и как именно разработки внедряются в производство? В этом выпуске немного приоткроем внутреннюю жизнь инжиниринговых компаний, дадим слово самим инженерам и расскажем про производство БПЛА, комплектующих МС-21, микроэлектроники и не только.