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Юсуф Нуркич реализовал рекордные в карьере 5 3-очковых в матче с «Шарлотт»

Центровой «Портленда» Юсуф Нуркич в понедельник обновил личный рекорд по точным 3-очковым за игру. Нуркич реализовал рекордные в карьере 5 3-очковых в матче с «Шарлотт» (124:113).

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