Эксперт Постол: США не понимают, что делают, думая возможности ударов по РФ

В Вашингтоне не осознают, что делают, заявил экс-советник Пентагона Теодор Постол, комментируя высказывание главы Госдепа Соединённых Штатов Энтони Блинкена о том, что США могут позволить Киеву наносить удары по территории РФ.
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