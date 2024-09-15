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Эксперт Постол: США не понимают, что делают, думая возможности ударов по РФ

Эксперт Постол: США не понимают, что делают, думая возможности ударов по РФ

В Вашингтоне не осознают, что делают, заявил экс-советник Пентагона Теодор Постол, комментируя высказывание главы Госдепа Соединённых Штатов Энтони Блинкена о том, что США могут позволить Киеву наносить удары по территории РФ.

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