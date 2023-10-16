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Путин объявил об активной обороне и улучшении положения русских войск в зоне СВО

Путин объявил об активной обороне и улучшении положения русских войск в зоне СВО

Русские войска улучшают свои позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО).Президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал об успехах нашей армии на нескольких направлениях.

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