Путин объявил об активной обороне и улучшении положения русских войск в зоне СВО

Русские войска улучшают свои позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО).Президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал об успехах нашей армии на нескольких направлениях.
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