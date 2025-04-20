FT: Эстония предупредила ЕС о больших рисках разморозки активов РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины, если он вынудит Евросоюз снять ограничения на 210 млрд евро замороженных активов России.
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