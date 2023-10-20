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Царёв призвал облегчить путь в Россию для беглецов из Украины

Царёв призвал облегчить путь в Россию для беглецов из Украины

Политнавигатор Граждане Украины фактически лишены возможности попасть в Россию, не пересекая линии боевого столкновения.

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Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Убежали ... ну пусть и дальше бегают !!! Кто им обязан сторожить их дома , выгонять американцев их их домов ??? Стало быть это их выбор бегать , чем Россия им обязана и россияне ???
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1 час.
ВМ
Владимир Минаков
выгонять американцев их их домов ???                                                                 Каких американцев в Мариуполе или Артёмовске?
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1 час.
валентина Васильева
Правильно. Нечего хохлам делать в России. Пусть валят куда хотят, но только не нам, от них одна грязь, визги, ор и склоки.
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41 мин.

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