Политнавигатор Граждане Украины фактически лишены возможности попасть в Россию, не пересекая линии боевого столкновения.
Царёв призвал облегчить путь в Россию для беглецов из Украины
Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Убежали ... ну пусть и дальше бегают !!! Кто им обязан сторожить их дома , выгонять американцев их их домов ??? Стало быть это их выбор бегать , чем Россия им обязана и россияне ???
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1 час.
ВМ
Владимир Минаков
выгонять американцев их их домов ??? Каких американцев в Мариуполе или Артёмовске?
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1 час.
валентина Васильева
Правильно. Нечего хохлам делать в России. Пусть валят куда хотят, но только не нам, от них одна грязь, визги, ор и склоки.
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41 мин.
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