Белый дом: на саммите НАТО объявят о развитии ОПК Украины

На предстоящем саммите НАТО будет озвучена поддержка Киеву в сфере развития оборонного-промышленного комплекса и противовоздушной обороны Украины, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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