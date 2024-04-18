Совершенно новый Haval H6 впервые показали внутри: свежий дизайн и огромные экран

После публикации фотографий экстерьера Haval Motors опубликовала официальные фотографии интерьера Haval H6 нового поколения, который демонстрируют новый дизайн, огромный центральный экран и ЖК-панель приборов.
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