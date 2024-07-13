Киев признал неспособность убить Путина: новости СВО на вечер 13 июля

Кирилл Буданов Подробнее Глава Государственного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью NV признался, что Киев пытался организовать покушения на жизнь президента России Владимира Путина, но они были неудачными.
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