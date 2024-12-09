МИД: Россия сделает все возможное для достижения мира на Ближнем Востоке

ТАСС/Сергей Булкин РФ сделает все возможное, чтобы добиться долгосрочного и устойчивого мира на Ближнем Востоке, заявил на полях XV Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Малайзии заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.