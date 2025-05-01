В Либерии граждан обязали получить биометрические удостоверения личности

Все граждане Либерии, а также иностранные резиденты должны зарегистрироваться в Национальной системе биометрической идентификации (NBIS) в рамках общенациональной кампании по цифровой трансформации и повышению национальной безопасности.
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