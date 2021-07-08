Жителей нескольких улиц Тамбова оставят без электричества

В Тамбове на нескольких улицах отключат электричество. Как сообщает управление информационной политики администрации областного центра со ссылкой на АО «ОРЭС-Тамбов», 8 июля с 9 до 12 часов на время проведения ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам: - улица Гагарина, дома 1-35; - 2-й Лермонтовский проезд, дома 1-16; - улица Камышенская, дома 3-36; - улица Кирсановская, дома 1-42; - 1-й Лермонтовский проезд, дома 1-19; - улица Пригородная, дома 5-19; - улица Н.