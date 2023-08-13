Доброе утро, Империя. Начнем сразу с цитаты: “Двери BRF открыты для всех наций, регионов, учреждений, деловых кругов и международных организаций, которые искренне привержены региональной и глобальной взаимосвязанности, международному экономическому сотрудничеству, совместному развитию развивающихся стран и Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.
О настоящих друзьях
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Виктор Журавлев
Си и Пу рюмки поднимают, но упавший рубль поднять не могут!
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11 час.
Nikolia Vovchenko
Не всё так однозначно,автор...Это пока Чина прислушивается и придерживается России,так как самостоятельно не может добиться выполнения именно своей цели...Если сравнить историческим примером,то это как во время второй мировой-второй фронт в битве с фашизмом...И,когда чинайцы увидят,что Россия скоро победит,то и она высадится в"нормандии"...
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9 час.
Одиссей
все это замечательно, НО!!! Одна из сторон концепции "Один пояс - один путь" - это сухопутный транспортный коридор из Китая в Европу, т.е., прямая связь между ВИП-потребителем и Производителем. Теперь европцы статус ВИП-потребителя устойчиво теряют. Отсюда возникает вопрос: "А нахрена тогда это ПОЯС?" Мы - Россия - при всем желании заменить такого потребителя китайских товаров, как Европа точно не сможем, а тянуть дорогу в тупик как-то странновато... Вот и вопрос: куда перенаправить этот путь и будет ли новый путь лежать через НАС?
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4 час.
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