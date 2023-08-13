О настоящих друзьях

Не всё так однозначно,автор...Это пока Чина прислушивается и придерживается России,так как самостоятельно не может добиться выполнения именно своей цели...Если сравнить историческим примером,то это как во время второй мировой-второй фронт в битве с фашизмом...И,когда чинайцы увидят,что Россия скоро победит,то и она высадится в"нормандии"...

Одиссей

все это замечательно, НО!!! Одна из сторон концепции "Один пояс - один путь" - это сухопутный транспортный коридор из Китая в Европу, т.е., прямая связь между ВИП-потребителем и Производителем. Теперь европцы статус ВИП-потребителя устойчиво теряют. Отсюда возникает вопрос: "А нахрена тогда это ПОЯС?" Мы - Россия - при всем желании заменить такого потребителя китайских товаров, как Европа точно не сможем, а тянуть дорогу в тупик как-то странновато... Вот и вопрос: куда перенаправить этот путь и будет ли новый путь лежать через НАС?