Очередь на Крымский мост со стороны Кубани достигла 550 машин

Со стороны Краснодарского края для проезда по Крымскому мосту набралась очередь из 570 автомобилей. Время ожидания в очереди составляет около двух часов, сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.