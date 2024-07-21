Очередь на Крымский мост со стороны Кубани достигла 550 машин

Со стороны Краснодарского края для проезда по Крымскому мосту набралась очередь из 570 автомобилей. Время ожидания в очереди составляет около двух часов, сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
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