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Очередь на Крымский мост со стороны Кубани достигла 550 машин

Очередь на Крымский мост со стороны Кубани достигла 550 машин

Со стороны Краснодарского края для проезда по Крымскому мосту набралась очередь из 570 автомобилей. Время ожидания в очереди составляет около двух часов, сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

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