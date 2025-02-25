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Мария Захарова оставила сообщение, которое поймут только сербы

Мария Захарова оставила сообщение, которое поймут только сербы

Дипломат обратилась к сербам после извинений Вучича из-за резолюции по УкраинеВ минувший понедельник Генеральная Ассамблея ООН одобрила антирусский проект резолюции, в котором от Москвы требуется вывести войска с "территории Украины".

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