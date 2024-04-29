В Киеве испугались «санитарной зоны» Путина: главное за сутки

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Роман Костенко призвал серьезно оценивать слова президента России Владимира Путина о санитарной зоне, в США подтвердили четкую позицию относительно израильского вторжения в Рафах, а в Турции назвали сделки с Россией спасением от кризиса.