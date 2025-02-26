Лидер группы «Би-2» рассказал пранкерам о бедственном положении коллектива

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) опубликовали вторую часть пранка с лидером группы «Би-2» Левой Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник, признан в России иноагентом), в которой тот рассказал о тяжелом финансовом положении своей группы.
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