ФТС задержала иностранца с 40 кг нефрита в Новосибирске

Иностранец, пытавшийся вывезти из России почти 40 кг необработанного нефрита, был задержан в аэропорту Новосибирска Толмачево.
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