Wingtech против Nexperia: китайская компания требует 8 млрд юаней

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Китайский производитель электроники Wingtech Technology требует 8 млрд юаней (≈ 93,6 млрд рублей) в качестве компенсации от голландского производителя чипов Nexperia и других ответчиков, утверждая, что они незаконно реализовали или содействовали в применении «дискриминационных ограничительных мер», введенных голландской стороной, что причинило компании массовые и невосполнимые убытки.