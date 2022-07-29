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Селюк о Ротенберге: «Боря без работы не останется. Сейчас он пожинает плоды окончания карьеры»

Дмитрий Селюк рассказал о будущем Бориса Ротенберга. «У Бори дела не хуже, чем у многих в стране. Ведем сейчас переговоры, думаю, в следующем месяце он определится со своим будущим.

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