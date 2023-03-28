Агент Алексея Миранчука о его травме: «На данный момент он не может заниматься в общей группе, но динамика положительная»

Агент Алексея Миранчука рассказал о восстановлении игрока «Торино» от травмы. Ранее 27-летний полузащитник попал в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком, но в итоге пропустил сбор из-за травмы приводящей мышцы бедра.