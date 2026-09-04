Более 100 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Алтайского края

Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Министерстве образования и науки Алтайского края. Для детей в течение летнего сезона свои двери открыли 900 оздоровительных организаций, где отдохнули более 102 тысяч юных жителей региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым