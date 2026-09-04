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Более 100 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Алтайского края

Более 100 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Алтайского края

Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Министерстве образования и науки Алтайского края. Для детей в течение летнего сезона свои двери открыли 900 оздоровительных организаций, где отдохнули более 102 тысяч юных жителей региона.

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