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Парламентская газета

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Сенаторы изучают успешный опыт регионов по поддержке рождаемости

Сенаторы изучают успешный опыт регионов по поддержке рождаемости

Сенаторы изучают успешный опыт российских регионов по поддержке рождаемости, сообщила вице-спикер Совфеда Инна Святенко, комментируя деятельность рабочей группы палаты регионов по вопросам семейной политики.

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