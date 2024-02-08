Сенаторы изучают успешный опыт регионов по поддержке рождаемости

Сенаторы изучают успешный опыт российских регионов по поддержке рождаемости, сообщила вице-спикер Совфеда Инна Святенко, комментируя деятельность рабочей группы палаты регионов по вопросам семейной политики.
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