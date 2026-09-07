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Царьград

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Vogue назвал цветные брюки из 70-х трендом осени 2026 года

Vogue назвал цветные брюки из 70-х трендом осени 2026 года

Журнал Vogue сообщает, что цветные брюки в стиле 1970-х годов вновь завоевали модные подиумы. Осенью 2026 года тренд распространился на яркие оттенки и разнообразные материалы, такие как замша и деним.

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