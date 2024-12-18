В канун прихода к власти Дональда Трампа Украина ищет поддержки в Европе. Комментарий Георгия Бовта

Но ЕС вряд ли возьмет на себя сейчас инициативу как в наращивании помощи Украине, так и в продвижении неких внятных планов урегулирования, считает политологВладимир Зеленский направился в Брюссель, ожидая участия в саммите ЕС — Западные Балканы.