Политолог Гераскин: японский милитаризм ничем не уступал немецкому нацизму

Многие опрометчиво забывают о роли Японии во Второй Мировой войне, а тем временем японский милитаризм и последствия политического курса империи тех лет по своему масштабу и способам борьбы с оппонентами ничем не уступает немецкому нацизму или итальянскому фашизму.