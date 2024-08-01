Артиллерия «Днепра» уничтожает огневые точки украинской армии, откуда бьют по мирным жителям

Расчеты работают по позициям с закрытых позиций Артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожают огневые точки украинской армии, которые наносят удары по населенным пунктам и мирным жителям Запорожской области, рассказал журналистам заряжающий 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» с позывным «Медведь».
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