Дороговизну риса в Актау прокомментировали в акимате

В управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области заявили, что в предоставленных аналитиками данных речь идет о рисе в фирменных упаковках и высшего сорта – это, в свою очередь, сказывается на конечной стоимости для потребителей.
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