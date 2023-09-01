От Эрдогана такого не ожидали: Прямо перед встречей с Путиным в Турции предупредили, к чему готовиться России

Александр Рожков

Какова цель этой статьи? Что, мы должны радоваться, что нужны туркам и можем им помогать? Больше нам не чему радоваться в отношениях с Турцией? Если не чем, то тогда на какой фуй она нам сдалась то? Нам какая польза от того, что Турция нуждается в нас, если мы не извлекаем от этого ни чего? О том какая польза нам от отношений с Турцией, автор не говорит.