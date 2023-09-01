Закон и Порядок

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От Эрдогана такого не ожидали: Прямо перед встречей с Путиным в Турции предупредили, к чему готовиться России

От Эрдогана такого не ожидали: Прямо перед встречей с Путиным в Турции предупредили, к чему готовиться России

Как необычно и приятно слышать признание обидной правды зарубежными изданиями. Турецкая газета «Yeni Şafak» откровенно сообщила своим читателям, что их стране «вредно для здоровья» планировать маршруты своего развития без учета позиции России.

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Комментарии
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Александр Рожков
Какова цель этой статьи? Что, мы должны радоваться, что нужны туркам и можем им помогать? Больше нам не чему радоваться в отношениях с Турцией? Если не чем, то тогда на какой фуй она нам сдалась то? Нам какая польза от того, что Турция нуждается в нас, если мы не извлекаем от этого ни чего? О том какая польза нам от отношений с Турцией, автор не говорит.
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