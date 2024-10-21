Петербуржцы высказали свое отношение к детям-квадроберам

Каждый третий респондент считает, что подростков надо оставить в покое Жители Петербурга считают, что совершеннолетних квадроберов нужно ставить на учет к психиатру, детей-квадроберов – оставить в покое, сообщают аналитики сервиса Superjob.
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