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Полиция начала проверку после драки фанатов «Балтики» и «Спартака»: «Личности установлены, все – жители Калининграда»

Полиция начала проверку после драки фанатов «Балтики» и «Спартака»: «Личности установлены, все – жители Калининграда»

Сообщалось, что у болельщиков возник конфликт в подтрибунном помещении калининградского стадиона во время матча 16-го тура Мир РПЛ.

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