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Аргументы недели

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Гастроэнтеролог Терентьева назвала «фермерскую» колбасу маркетинговым мифом

Гастроэнтеролог Терентьева назвала «фермерскую» колбасу маркетинговым мифом

ВОЗ классифицирует переработанное мясо как канцероген в отношении колоректального рака, однако колбаса остаётся привычным продуктом на столах россиян.

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