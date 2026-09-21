Гастроэнтеролог Терентьева назвала «фермерскую» колбасу маркетинговым мифом

ВОЗ классифицирует переработанное мясо как канцероген в отношении колоректального рака, однако колбаса остаётся привычным продуктом на столах россиян.
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