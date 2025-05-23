Глава Росводресурсов Кириллов: Каспийское море мелеет из-за климата

Обмеление Каспийского моря - следствие изменения климата, оно не связано с регулированием стока воды на Волге, для решения проблемы нужны усилия всех пяти стран, граничащих с водоемом, заявил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
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