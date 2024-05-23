"Нужно что-то другое": участники поп-группы "Корни" высказались о шоу "Новая Фабрика звёзд"

Победители первого сезона "Фабрики звёзд" заявили, что им больше неинтересно смотреть шоу.Участники поп-группы "Корни" не слишком впечатлились "Новой Фабрикой звёзд" (12+) на ТНТ и считают, что формат уже устарел.