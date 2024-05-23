Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 394 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    под трибунал урода из за которого погибло много наших парней"С должности снят...
  • Eduard
    Французских наемников штабелями на Родину отправляют!Франция ответила ...
  • Eduard
    Лягушатники!Франция ответила ...

"Нужно что-то другое": участники поп-группы "Корни" высказались о шоу "Новая Фабрика звёзд"

"Нужно что-то другое": участники поп-группы "Корни" высказались о шоу "Новая Фабрика звёзд"

Победители первого сезона "Фабрики звёзд" заявили, что им больше неинтересно смотреть шоу.Участники поп-группы "Корни" не слишком впечатлились "Новой Фабрикой звёзд" (12+) на ТНТ и считают, что формат уже устарел.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх