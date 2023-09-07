Царьград

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Россия непрозрачно намекнула Армении на союзные обязательства. США здесь места нет

Россия непрозрачно намекнула Армении на союзные обязательства. США здесь места нет

Сергей Рябков сообщил, что Россия обратила внимание Армении на возможные проблемы из-за армяно-американских ученийНа следующей неделе в Армении стартуют учения Eagle Partner 2023, принимать участие в которых будут также американские военные.

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