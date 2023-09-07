Россия непрозрачно намекнула Армении на союзные обязательства. США здесь места нет

Сергей Рябков сообщил, что Россия обратила внимание Армении на возможные проблемы из-за армяно-американских ученийНа следующей неделе в Армении стартуют учения Eagle Partner 2023, принимать участие в которых будут также американские военные.
Сергей Рябков сообщил, что Россия обратила внимание Армении на возможные проблемы из-за армяно-американских ученийНа следующей неделе в Армении стартуют учения Eagle Partner 2023, принимать участие в которых будут также американские военные.
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