21 февраля прошёл семинар для педагогов по теме: ´Воспитание у детей дошкольного возраста любви к родному краю, интереса к белорусской национальной культуре через восприятие произведений белорусской художественной литературы и фольклора в специально организованной и нерегламентированной деятельности´.