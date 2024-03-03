21 февраля прошёл семинар для педагогов по теме: ´Воспитание у детей дошкольного возраста любви к родному краю, интереса к белорусской национальной культуре через восприятие произведений белорусской художественной литературы и фольклора в специально организованной и нерегламентированной деятельности´.
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